Una sentenza della Corte Suprema della Florida ha stabilito che le canzoni pubblicate prima del 1972 sono di pubblico dominio - almeno in quello stato.

La Corte si è espressa a proposito di una causa che vedeva Howard Kaylan e Mark Volman, membri della rock band dei Turtles, richiedere a Pandora e Sirius Xm Radio il pagamento delle royalties dei brani pubblicati dal gruppo prima del 1972.

Pandora e Sirius XM Radio hanno fatto entrambi obiezione, sostenendo che le royalties non andassero pagate per le canzoni pubblicate prima del 1972 perché nessuna normativa uniforme proteggeva le canzoni pubblicate prima di quell'anno.

Prima del 1972, infatti, per questioni relative al copyright gli artisti e le etichette facevano semplicemente riferimento a leggi statali. Ma anche dopo il 1972, il Congresso ha lasciato le decisioni in materia di copyright alle leggi statali che le avevano regolate fino a quell'anno: e nel caso della Florida, non esiste una normativa per il diritto d'autore.

Nelle motivazioni della sentenza che ha dato ragione a Pandora e Sirius XM Radio e torto ai membri dei Turles, i giudici della Corte Suprema hanno scritto:

"La questione fondamentale è se il diritto consuetudinario della Florida riconosca o meno un diritto di esclusiva di esecuzione pubblica per quanto riguarda le canzoni uscite prima del 1972. Noi abbiamo concluso che la legge della Florida non riconosce tali diritti".

Qualunque canzone pubblicata prima del 1972, dunque, in Florida è considerata di dominio pubblico e può essere utilizzata liberamente.

Quanto dura il diritto d'autore in Italia?

Secondo la legge italiana e la normativa dell'Unione Europea, un'opera diventa di pubblico dominio 70 anni dopo la morte del suo autore (nel caso di più autori della stessa opera il calcolo decorre dall'anno di morte dell'ultimo superstite). Caduta in pubblico dominio, l'opera diventa liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore, purché si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.