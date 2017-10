Nel concerto di ieri sera alla Manchester Arena di Manchester (Gran Bretagna) i Metallica hanno proposto una cover strumentale di “Don’t look back in anger” degli Oasis che è stata accompagnata per tutta la sua durata dal coro del pubblico presente.

Dopo l’attacco terroristico dello scorso 22 maggio alla Manchester Arena al termine del concerto di Ariana Grande in cui morirono 22 persone, la canzone del gruppo dei fratelli Gallagher è diventato una sorta di inno per la gente della città inglese. I Coldplay e Ariana Grande ne eseguirono insieme una versione davvero toccante durante il concerto One Love Manchester tenutosi lo scorso 4 giugno per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle vittime dell’attentato.

Anche l'autore della canzone, Noel Gallagher, il 9 settembre l'ha suonata a Manchester; questo il risultato:

e lo scorso giugno Liam Gallagher l'ha cantata a Glastonbury: