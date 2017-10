Il duo svedese delle First Aid Kit formato dalla sorelle Johanna e Klara Soderberg ha annuciato via Twitter tutto il proprio entusiasmo per l’uscita del loro nuovo album “Ruins”, il 19 gennaio per Columbia Records. Del nuovo disco possiamo ora ascoltare la canzone “Postcard”, dopo che a fine settembre venne pubblicato il primo singolo “It’s a shame”.

Le First Aid Kit porteranno il nuovo album in tour sia negli Stati Uniti che in Europa ma, al momento, non sono previsti concerti italiani.

Tracklist:

01 Rebel Heart

02 It’s a Shame

03 Fireworks

04 Postcard

05 To Live a Life

06 My Wild Sweet Love

07 Distant Star

08 Ruins

09 Hem of Her Dress

10 Nothing Has to Be True