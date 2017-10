Il frontman dei Gaslight Anthem Brian Fallon pubblicherà il 9 febbraio su etichetta Island “Sleepwalkers”, il suo secondo album solista due anni dopo “Painkillers”. Il disco è stato registrato al Parlor Recording Studio di New Orleans.

Un comunicato stampa descrive l’album come una revisione della British rock invasion e del primo punk inglese. Il primo singolo del disco – che si può ascoltare più sotto – è “Forget me not”. Dice Fallon: "Ho pensato che non tutte le canzoni dovessero essere serie. Possono essere anche divertenti. Possono essere canzoni che vorrei suonare dal vivo. "Forget me not" mi è venuta in pochi minuti".

Immediatamente dopo l’uscita del disco Fallon darà il via a un tour che raggiungerà anche l’Europa ma, al momento, non sono previsti concerti in Italia.