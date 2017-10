Le tre sorelle Haim, come molti altri musicisti, hanno mosso i loro primi passi nel mondo della musica cimentandosi con la riproposizione di successi di altri artisti militando in una cover band. Hanno dimostrato, una volta di più, tutta la loro perizia partecipando al programma radiofonico britannico della BBC condotto da Huw Stephens Radio 1 Piano Sessions mettendosi alla prova con “I’ll try anything once”, b-side di “Heart on a cage”, secondo singolo estratto dall’album “First impressions of earth” del 2006 degli Strokes.

Il trio californiano ha anche proposto "Night so long", brano estratto dal loro ultimo album “Something to tell you” pubblicato lo scorso mese di luglio.