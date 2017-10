Come abbiamo già riferito qui e qui, si è tenuto ieri a Los Angeles l'annunciato concerto-tributo a Chester Bennington. Uno dei momenti piè emozionanti delle oltre tre ore di musica è stata l'esecuzione di un brano inedito dei Linkin Park, "Looking for an answer", una ballad cantata e suonata dal solo Mike Shinoda che potete vedere e ascoltare qui sotto.

Shinoda ha spiegato di avere iniziato a scrivere il brano otto giorni dopo la morte di Bennington, ha aggiunto che lo considera un "work in progress" che evolverà nelle prossime settimane anche attraverso l'interazione con i fan, e ha annunciato che i Linkin Park non hanno ancora preso decisioni sul proprio futuro - il concerto di ieri è stata la prima occasione per ritrovarsi insieme su un palco, per i compagni dello scomparso cantante.