Ne abbiamo dato notizia ieri, ma la canzone era interamente ascoltabile solo dagli iscritti a Spotify. Per quanti non lo fossero, pubblichiamo qui l'audio ufficiale (uscito su Youtube) di "Fort Knox", secondo estratto dal prossimo album di Noel Gallagher con gli High Flying Birds (il video del primo singolo, "Holy mountain", l'avevamo già pubblicato qui) intitolato "Who built the moon", in uscita il 24 novembre.

Su Youtube è disponibile anche un video "behind the scenes" in cui Noel parla del brano.

La canzone è uscita di prima mattina, e quasi subito è arrivato via Twitter il commento di Liam Gallagher: "Sembra una canzone di Christina Aguilera".