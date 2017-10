“Bleeding magenta” è il terzo album dei veneziani New Candys, pubblicato il 7 ottobre per la label britannica “Fuzz Club”. Esteticamente ispirato agli ultimi film di Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives, The Neon Demon) e dai primi film di Dario Argento, titolo del nuovo disco della band prende spunto dal mondo del cinema, facendo riferimento al colore del sangue dei film splatter/horror anni 70. Prodotto dai New Candys, registrato e mixato da Andrea Volpato al Fox Studio (Venezia), batteria registrata da Pierluigi Ballarin agli Alpha Dept. Studios (Bologna) eccetto “The outrogeous wedding” e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà Mastering (Forlì-Cesena), “Bleeding magenta” conta undici pezzi a cavallo tra post punk e new wave.

