Nel corso del concerto in memoria di Chester Bennington che si è tenuto ieri, e che è ancora interamente visibile qui, è salita sul palco la vedova del musicista, Talinda, che dopo l'esecuzione di "In the end" da parte dei Linkin Park ha tenuto un breve e commosso discorso agli spettatori.

Ecco un riassunto di quanto ha detto Talinda:

"A Chester sarebbe piaciuto vedere tanta gente riunita, ci era sempre piaciuto mettere insieme le persone, anche a casa nostra. Ringrazio tutti per il loro sostegno, e in particolare i fan dei Linkin Park. Chester ha sempre detto che i suoi fan erano i migliori del mondo, e aveva assolutamente ragione. Nelle scorse settimane, avete sostenuto me e i nostri figli, e avete diffuso nel mondo gli hashtag #MakeChesterproud e #fuckdepression. Così avete contribuito alla nostra speranza di aiutare a salvarsi le persone che hanno problemi di salute mentale, che è importante quanto la salute fisica. E la mia missione è che diventi più facile essere curati"



L'incasso del concerto sarà devoluto all'One MOre Light Found di Music For Relief.

Il discorso di Talinda è visibile per intero a partire da due ore e 35 minuti del video in avanti.