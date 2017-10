E' attesa per il 17 novembre, come già anticipato l'uscita della riedizione estesa di "News of the world", l'album dei Queen uscito originariamente quarant'anni fa. Dopo le prime anticipazioni ("We will rock you" e "We are the champions", che vi abbiamo fatto ascoltare qui) è stata messa in rete un'inedita versione di "All dead, all dead", una ballad per voce e pianoforte originariamente cantata da Brian May, in cui alla voce c'è Freddie Mercury. Il brano è anche accompagnato da un video che potete vedere qui sotto:

E qui di seguito, per chi volesse confrontare le due versioni, ecco il brano tratto da "News of the world":