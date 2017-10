L’ex leader dei White Stripes terrà il discorso principale all’evento “Making Vinyl” di quest’anno che si svolgerà a Detroit il prossimo 6 novembre.

Il “Making Vinyl” è un evento nato per celebrare il vinile in tutte le sue forme: dalla produzione e distribuzione fino al normale collezionismo. Tra gli altri oratori ci saranno: Darryl “DMC” McDaniels della Run-D.M.C. e Michael Kurtz, cofondatore del Record Store Day.

Bryan Ekus, l’organizzatore di “Making Vinyl”, ha dichiarato a proposito dell'ospite numero uno:

"Jack White è il perfetto ambasciatore per “Making Vinyl”, perché sa in prima persona cosa significa fondare una nuova azienda che produce vinili”.

Jack White è il fondatore della "Third Man Records", etichetta sorta a Detroit nel 2001, che finora ha pubblicato già 371 titoli, e per la quale uscirà in edizione limitata il singolo “The blackout", brano che farà parte del prossimo album degli U2, “Songs of experience". Proprio quest'anno la Third Man Record ha aperto in città il suo terzo impianto di stampaggio