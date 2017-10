Remo Anzovino è da poco tornato sulle scene discografiche con il nuovo album "Nocturne" (che dalla fine di novembre porterà in giro per i teatri italiani). Il pianista ha girato un video per la rubrica #NoFilter di Rockol in cui suona uno dei brani del disco, "Storm".

"Registro questo video per Rockol a Napoli, terra dei miei genitori, poco prima di una tappa dell’instore tour che mi sta portando in giro per l’Italia a presentare 'Nocturne'. In ogni data si crea una magia incredibile con il pubblico. Il brano è 'Storm'. Il rumore bianco nei primi secondi descrive la tempesta che sta per arrivare. Un suono generato dal banco, non dalla realtà. Il brano è quasi modale, ossessivo nel finale. La tempesta arriva e ci scaraventa in giro, fa male, non tutti si salvano. Il brano è molto legato alla musica dei Joy Division, in particolare all’album 'Closer'. È una musica che ha a che fare con le nostre paure e che parla di un tunnel completamente buio dove, in un preciso momento, ti sembra che non verrà mai la luce, ti sembra tutto nero. E anche questo succede nella notte di cui questo disco parla".