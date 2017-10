I Deep Purple hanno pubblicato un trailer per il documentario “From here to InFinite” in uscita il 3 novembre. La pellicola ha una durata di 97 minuti e racconterà come la celebre rock band inglese ha creato il ventesimo album del gruppo, “Infinite”.

Oltre al documentario vero e proprio saranno disponibili altre due ore di contenuti speciali come interviste, outtakes e tre video inediti di “Time for Bedlam”, “Birds of prey” e “Smoke on the water”, realizzati tutti in Francia all’Hellfest 2017.

Sempre il 3 novembre i Deep Purple pubblicheranno una edizione limitata di “Infinite” e un triplo LP intitolato “InFinite Live Recordings Vol.1”.