Tina Turner ospite al programma televisivo britannico Jonathan Ross Show ha ricordato il momento in cui ha trovato il coraggio di fuggire dal marito Ike Turner con il quale è stata sposata dal 1962 al 1978.

Ha raccontato Tina Turner:

E aggiunge ancora la star di Nutbush:

“Lui si è tenuto tutto. Diceva sempre, ‘quando si lascia, si va via come si è venuti’. Era il momento di andarsene. Era sempre offensivo e violento. Non si controllava, non c’era libertà, era sempre uguale, sempre violento. Arrivi al punto che ne hai abbastanza e ti dici ‘non vale la pena vivere una vita in questa maniera’. Se sono stata così tanto con lui è perché ho cercato di aiutarlo. Ho cercato di aiutarlo fin dall’inizio quando mi raccontò della sua vita e di quanto duro per lui fosse fare carriera. Gli promisi che non lo avrei mai lasciato e rimasi per tenere fede a quella promessa. Ma poi arrivò il punto in cui tutto andava veramente male, così me ne dovetti andare.”