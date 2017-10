Gli Afterhours hanno pubblicato una nuova versione di "Bianca" insieme a Carmen Consoli.

Originariamente pubblicata nel 1999 all'interno dell'album "Non è per sempre" e poi rivisitata in versione acustica nel 2001 per l'album "Siam tre piccoli porcellin", la canzone è stata ora reincisa dal gruppo guidato da Manuel Agnelli insieme alla cantautrice siciliana.

Ecco, di seguito, l'audio della nuova versione con Carmen Consoli:

La nuova versione di "Bianca" in duetto con Carmen Consoli rappresenta la prima anticipazione di "Foto di pura gioia", il best of con cui gli Afterhours hanno deciso di festeggiare i loro primi trent'anni di carriera : il disco arriverà nei negozi entro la fine dell'anno e conterrà 3 CD tra cui un disco di inediti e rarità.