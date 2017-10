Sam Smith ha pubblicato “Burning”, il nuovo singolo del suo secondo album “The thrill of it all” la cui uscita è prevista per il 3 novembre. Questa è la terza canzone che anticipa l’uscita del disco, in precedenza il musicista inglese aveva già pubblicato “Too good at goodbyes” e “Pray”.

Parlando di “Burning” (che si può ascoltare più sotto) a Radio 1 Smith ha rivelato che è la sua canzone preferita del nuovo album definendola ‘la canzone più personale che abbia mai scritto in vita mia’.

Sam Smith presenterà in concerto in Italia "The thrill of it all" per due volte: l’11 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e il 12 maggio all’Arena di Verona.