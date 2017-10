Esce “Mediterraneo” (ACT), il nuovo album di Stefano Bollani che rivisita in chiave jazz alcuni classici della musica italiana. Il disco è stato registrato dal vivo nella Sala Grande della Berliner Philarmonie lo scorso 12 giugno.

Ad accompagnare il pianista nato a Milano Jesper Bodilsen al contrabbasso, Morten Lund alla batteria, la fisarmonica di Vincent Peirani e quattordici musicisti da camera dell’Orchestra Filarmonica di Berlino. A dirigere il tutto Geir Lysne curatore anche degli arrangiamenti.

Così Stefano Bollani racconta questo progetto: “Queste arie erano nell’aria da anni. Le abbiamo prese in prestito per farci ispirare e portarle con noi in un’altra direzione”.

Tracklist:

01 Toccata (Claudio Monteverdi, from the favola in musica L’Orfeo)

02 Sinfonia (Claudio Monteverdi, from L’Orfeo)

03 Amarcord (Nino Rota)

04 The Good, The Bad And The Ugly (Ennio Morricone)

05 Chi Mai (Ennio Morricone)

06 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Ennio Morricone)

07 Azzurro (Paolo Conte, Pallavicini & Michele Virano)

08 O mio babbino caro (Giacomo Puccini, aria from the opera Gianni Schicchi) / Mattinata (Ruggero Leoncavallo from the opera I pagliacci)

09 Largo al factotum (Gioachino Rossini, from the opera Il barbiere di Siviglia)

10 Fortunella (Nino Rota)