Gli U2 hanno annunciato l’uscita di un singolo in vinile 12” della canzone “The blackout", brano che farà parte del loro prossimo album “Songs of experience" atteso nei negozi per l’1 dicembre. Questa edizione limitata sarà pubblicata il 24 novembre dalla Third Man Records di Jack White in collaborazione con la Island Records. Oltre alla versione della canzone che comparirà nell'album, il vinile avrà anche un’esclusivo remix curato da Jacknife Lee.