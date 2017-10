Questa sera inizia a X Factor 11 la competizione vera e propria alla quale daranno vita i 12 concorrenti che hanno superato le audizioni, suddivisi in quattro squadre capitanate da: Levante per le Under Donne, Mara Maionchi per gli Over, Fedez per gli Under Uomini e Manuel Agnelli per i Gruppi.

Come accade per ogni competizione è possibile scommettere su chi sarà il vincitore finale di questa edizione del talent il cui format è stato creato da Simon Cowell. I bookmakers di Sisal Matchpoint alla vigilia della prima puntata hanno indicato come favorita per la vittoria finale Rita Bellanza, appartenente alla categoria Under Donne con la quota di 3.50. Al secondo posto nella previsione di vittoria vi è l’Over Lorenzo Licitra a quota 4.50. Al terzo posto c’è Samuel Storm degli Under Uomini offerto a 5.

Al di sotto di questo terzetto, Andrea Radice a 7; mentre quotati a 12 si trovano Enrico Nigiotti (Over), Maneskin (Gruppi), Camille Cabaltera (Under Donne) e Gabriele Esposito (Under Uomini). Più dietro Ros (Gruppi) a 13 e Virginia Perbellini (Under donne) a 14. Infine Lorenzo Bonamano (Under uomini) a 20 e Sem&Sten (Gruppi) a 30.

Per tornare alla stretta attualità, si può scommettere anche sul nominativo del primo eliminato. I maggiori indiziati alla eliminazione questa sera sono – ribaltando praticamente l’ordine delle preferenze per la vittoria finale – Sem&Sten quotati 2.50, poi Lorenzo Bonamano a 4 e Maneskin e Ros a 6. Verso la mezzanotte ne sapremo di più.