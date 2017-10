Conway Savage, il tastierista del gruppo fondato da Nick Cave, ha un tumore al cervello.

Ad annunciarlo sono stati proprio Nick Cave e i Bad Seeds con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della band.

Nel post, il gruppo ha fatto sapere che Conway non ha partecipato al tour estivo in Nord America e non sta partecipando al tour europeo perché gli è stato diagnosticato un tumore al cervello e per questo motivo ha dovuto sottoporsi ad un'operazione, prima della partenza della tournée estiva.

"Molti di voi hanno notato l'assenza di Conway Savage dal tour estivo in Nord America e dall'attuale tour europeo. Gli è stato diagnosticato un tumore al cervello e ha dovuto sottoporsi ad un'operazione poco prima che partisse la tournée in Nord America. L'operazione è stata in gran parte un successo e lui si trova attualmente a casa, in Australia, per sottoporsi alle cure. Sono sicuro che tutti voi vi unirete a noi nel mandare a Conway un sacco di amore e gli auguri di pronta guarigione. Ci manca enormemente e gli mandiamo tanti saluti e pensieri".

Nick Cave e i suoi Bad Seeds arriveranno in Italia tra qualche giorno per i tre concerti in programma a Padova, Assago e Roma rispettivamente il 4, il 6 e l'8 novembre.