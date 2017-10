Rissa durante un concerto dei Queens of the Stone Age.

Ieri sera, martedì 24, ottobre, la band guidata da Josh Homme si stava esibendo al Madison Square Garden per una data del tour in supporto all'ultimo album, "Villains".

Ad un certo punto, poco prima che i Queens of the Stone Age attaccassero "Domesticated animals", uno dei pezzi contenuti nel nuovo disco, Josh Homme si è accorto che qualcosa non andava sotto il palco.

Alcuni fan nel parterre, infatti, erano venuti alle mani: era in corso una scazzottata.

Josh Homme, allora, ha detto:

"Cosa succede? È una rissa? Non siamo qui per fare risse. Se volete fare a botte, uscite fuori e andate a fare a pugni all'aria aperta. Siamo qui per ballare, non vogliamo che ci sia la sicurezza in giro. Siamo già troppi, qui dentro. Non fate i coglioni".

Ecco, di seguito, il video del momento in cui Josh Homme interrompe il concerto per ammonire i fan che si stavano picchiando: