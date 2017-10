MTV ha annunciato oggi altri artisti che si uniscono alla lista dei performer, ossia di quelli che si esibiranno dal vivo agli MTV EMA di Londra, l'edizione 2017 degli Europe Music Awards.

Saliranno sul palco anche Liam Payne, Travis Scott, French Montana e i Clean Bandit (che si esibiranno insieme a Zara Larsson, Sean Paul, Anne-Marie e Julia Michaels, la vocalist del nuovo singolo "Miss you", in uscita domani, venerdì 27 ottobre).

I nuovi nomi vanno ad arricchire il cartellone che già comprendeva quelli di Shawn Mendes, Demi Lovato, Camila Cabello, Kesha, The Killers, Stormzy e Rita Ora.

È stato inoltre annunciato che James Bay, will.i.am e David Guerra saliranno sul palco in qualità di "presenter": consegneranno i premi insieme ai già annunciati Natalie Dormer, Madison Beer e Sabrina Carpenter.

Altri artisti e ospiti saranno annunciati nella settimana dello spettacolo.

Gli MTV EMAs 2017 verranno trasmessi in diretta in tutto il mondo, domenica 12 novembre dalla SSE Arena di Wembley di Londra. In Italia, lo show sarà trasmesso in esclusiva su MTV (canale 133 di Sky) a partire dalle ore 21.00 e in simulcast su Comedy Central (canale 124 di Sky) in lingua originale. Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti, Tiziano Ferro sono in nomination per il Best Italian Act.