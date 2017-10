Levante ha annunciato l'uscita di una riedizione del suo ultimo album, "Nel caos di stanze stupefacenti", e le date del tour che all'inizio del 2018 vedrà la cantautrice siciliana - attualmente impegnata come giudice di "X Factor" - tornare ad esibirsi dal vivo in Italia (nei teatri) e in alcune città europee.

Il repackaging di "Nel caos di stanze stupefacenti" uscirà il 17 novembre: oltre al disco dell'edizione originale, conterrà anche un cd e un dvd con la registrazione audio e video del concerto tenuto da Levante all'Alcatraz di Milano lo scorso 16 maggio, durante il tour nei club.

L'uscita della riedizione sarà anticipata da quella di un nuovo singolo, "Gesù Cristo sono io", che arriverà in radio domani, venerdì 27 ottobre, dopo "Non me ne frega niente" e "Pezzo di me" (il duetto con Max Gazzé).

Per quanto riguarda il tour, invece, nella seconda settimana di febbraio Levante sarà impegnata in Europa con "Caos in Europa tour 2018": porterà in scena un concerto più rock, adatto ai locali che ospiteranno i vari concerti. Di seguito le date del tour europeo:

8 febbraio - Barcellona, Razzmatazz

9 febbraio - Madrid, Al Cafè Berlin

10 febbraio - Lisbona, O Paraiso

12 febbraio - Amsterdam, Sugar Factory

13 febbraio - Londra, Garage

14 febbraio - Parigi, Petit Bain

Dopo il tour in Europa, poi, la cantautrice tornerà ad esibirsi dal vivo in Italia: non nei club, stavolta, ma nei teatri. Proporrà le sue canzoni con arrangiamenti inediti. Ecco, di seguito, il calendario del tour "Caos in teatro":

24 febbraio - Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

26 febbraio - Firenze, Teatro Verdi

27 febbraio - Bologna, Teatro Celebrazioni

3 marzo - Trento, Auditorium Santa Chiara

5 marzo - Milano, Teatro Dal Verme

6 marzo - Genova, Teatro Politeama

8 marzo - Roma, Auditorium Parco della Musica

10 marzo - Senigallia, Teatro La Fenice

12 marzo - Napoli, Teatro Augusteo

13 marzo - Lecce, Teatro Politeama

19 marzo - Torino, Teatro Colosseo

22 marzo - Palermo, Teatro Biondo

23 marzo - Catania, Teatro Metropolitan

30 marzo - Padova, Gran Teatro Geox

I fan di Levante iscritti al suo sito web ufficiale potranno acquistare i biglietti attraverso una prevendita esclusiva a loro dedicata, battezzata "Weel end nel caos di Levante", da venerdì 27 a domenica 29 ottobre. La vendita generale dei biglietti per "Caos in teatro tour 2018" partirà invece su www.ciaotickets.com dalle ore 10 di lunedì 30 ottobre.