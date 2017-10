“Plateaux” è l’omonimo EP d’esordio dei Plateaux, all’anagrafe Nicola Gospel Quaggia (voce solista e chitarra), Giacomo Fiocchi (Batteria e voci), Gospel Quaggia (basso) e Lorenzo Basaglia (Chitarra e voci): un progetto rock folk psichedelico che affonda le radici nel sound della West Coast americana, senza per questo rinunciare alla propria identità, per natura curiosa e in continua mutazione. Il folk rock e le armonie vocali di ispirazione byrdsiana si aprono a tutti i tipi di contaminazione, inclusa l'elettronica e i groove più ballerini di Manchester. Cinque i pezzi in scaletta per in EP dal suono d’altro tempi, pubblicato a settembre su Sangue Disken.

Cinque pezzi che nascono dalla passione della band (e in particolare di Nicola, songwriter del gruppo) per l’America, quella del Rock maiuscolo che corre lungo i canyon per poi perdersi nelle immense pianure desertiche dell’Arizona. Spazi aperti dove chitarra, basso e batteria si intrecciano con un folk dai contorni necessariamente psichedelici...

Leggi la recensione completa di "PLATEAUX EP" cliccando qui