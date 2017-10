Uscirà il 3 novembre "Poetica", il nuovo singolo di Cesare Cremonini, apripista per il nuovo album "Possibili scenari" che invece sarà disponibile dal 24 novembre. "Possibili scenari", sesto lavoro di inediti in studio da solista dell'artista bolognese (alla cui discografia vanno aggiunti "Squérez" con i Lùnapop, il live "1+8+24", un greatest hits con due inediti e l'edizione ampliata di "Logico", "Più che logico", contenente 4 inediti), fa seguito a "Logico", uscito nel 2014.

Del singolo, Cremonini anticipa:

"Poetica” non è “un pezzo”. Ma una canzone. È stata scritta, suonata e cantata senza paura. Scelta come primo singolo perché rispetto alle altre canzoni che compongono l’album è priva di difese. La sua armatura sono la sua struttura, la sua melodia, la sua armonia, le sue parole umane e dirette. Non cerca facili scorciatoie e non si nasconde dietro alle mode del momento per piacere. La quiete nella canzone accompagna la tristezza. L’inquietudine del silenzio accompagna la paura.

“Poetica” è una ballad ma ha il sound di una band, una ritmica ossessiva e comunicativa che richiama l’eco di un accompagnamento jazz. Non è una canzone d’amore: il «…sei bellissima…» gridato nel ritornello è urlato alla vita.

È un cocktail di benvenuto per il nuovo album, ricco di serotonina e dopamina: gli ingredienti della felicità e dell’unione tra gli esseri umani. È un brano che vuole essere cantato, ma allo stesso tempo non pretende di insegnare a cantare. È una canzone per chi ama la musica ed è, ancora una volta, una canzone per tutti.