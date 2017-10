I Franz Ferdinand hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio e pubblicato in rete il primo singolo estratto dal disco.

La nuova fatica discografica della band guidata da Alex Kapranos porta per titolo "Always ascending": l'album, ideale sequel di "Right thoughts, right word, right action" del 2013 (ma nel 2015 i Franz Ferdinand avevano pubblicato "FFS", l'album congiunto con gli Sparks), uscirà il 9 febbraio 2018.

I Franz Ferdinand hanno già offerto ai loro fan un'anticipazione del disco, pubblicando in rete il singolo omonimo: potete ascoltare la canzone proprio qui sotto.

"Always ascending" conterrà dieci nuovi brani: ecco, di seguito, la tracklist.

"Always ascending"

"Lazy boy"

"Paper cages"

"Finally"

"The academy award"

"Lois Lane"

"Huck and Jim"

"Glimpse of love"

"Feel the love go"

"Slow don't kill me slow"