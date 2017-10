Erica Mou ha annunciato titolo e data d'uscita del suo nuovo album di inediti.

Il nuovo disco della cantautrice pugliese si intitola "Bandiera sulla luna" e sarà pubblicato il prossimo 1° dicembre dall'etichetta milanese Godzillamarket (distribuito da Artist First): Erica Mou ha scritto le nuove canzoni tra Roma, il Portogallo, la Francia e la Cambogia.

"Bandiera sulla luna" arriva a due anni di distanza dal precedente disco della cantautrice, "Tienimi il posto", il primo da lei pubblicato dopo la fine del rapporto con Sugar Music (etichetta per la quale aveva firmato un contratto discografico nel 2011 e per la quale aveva inciso gli album "È" del 2011 - poi riedito nel 2012, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo - e "Contro le onde" del 2013).

"Tienimi il posto" aveva visto Erica tornare ad incidere per l'etichetta indipendente Auand, che l'aveva tenuta a battesimo nel 2010 (pubblicando l'album "Bacio ancora le ferite"): la cantautrice aveva definito il disco "un nuovo debutto, un nuovo inizio".

I mesi successivi all'uscita dell'album sono stati piuttosto intensi, per Erica: il tour in supporto a "Tienimi il posto" è andato avanti per venti mesi. La tournée si è chiusa ufficialmente lo scorso aprile: "Questo disco, ve l'ho detto tante volte, è riuscito a farmi sentire leggera, come il palloncino rosso che alla fine di ogni live ho liberato nel cielo (o incastrato nei soffitti dei teatri!). Non mi ha fatto sentire la gravità nel provare, nel cambiare. È stato un tour con la band, poi da sola, poi in trio, poi ancora da sola. Ma sempre insieme a voi", ha scritto la cantautrice ai suoi fan su Facebook.

In realtà, Erica ha continuato ad esibirsi anche nel corso dell'estate - e contemporaneamente portava avanti in studio le lavorazioni delle nuove canzoni.

Lo scorso anno, dopo l'uscita del disco, la cantautrice ha fatto una piccola comparsa nel film "Quo vado" di Checco Zalone e ha collaborato con le scrittrici Chiara Gamberale e Valentina Farinaccio, componendo la colonna sonora dei loro romanzi "Adesso" e "La strada del ritorno è sempre più corta".Inoltre, ha preso parte a "Banaba", progetto elettro-jazz dei musicisti Mirko Signorile e Marco Messina, e ha inciso e pubblicato una cover di "L'edera" di Nilla Pizzi.

Subito dopo l'uscita del nuovo album "Bandiera sulla luna", Erica Mou tornerà ad esibirsi dal vivo. Ha già annunciato, infatti, le prime date del tour in supporto al disco, che partirà il 3 dicembre dal Monk di Roma e che la vedrà esibirsi anche a Milano (5 dicembre, Salumeria della Musica), Bologna (6 dicembre, Cortile Caffe), Coreno Ausonio (in provincia di Frosinone, 12 gennaio), Paratico (in provincia di Brescia, 14 gennaio) e Firenze (20 gennaio, Tender).