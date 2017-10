Fats Domino è morto ieri, martedì 24 ottobre, all'età di 89 anni.

Se ne va una delle leggende del rock'n'roll, un vero pioniere che ha scritto pagine importanti del genere: da "The fat man" (considerato da alcuni come il brano che ha dato il via al rock'n'roll) a "Walking the New Orleans".

In questa gallery, per celebrare la grandezza del musicista americano, vi proponiamo quelle che potremmo considerare le canzoni simbolo della sua carriera: buon ascolto.