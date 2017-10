La copia personale di John Lennon della raccolta “Yesterday and today” dei Beatles andrà all'asta il prossimo 11 novembre. Il disco, uscito nel 1966, inizialmente venne pubblicato solo negli Stati Uniti e in Canada e poi in Giappone negli anni settanta. In Gran Bretagna venne pubblicato in CD solamente nel 2014.

Il disco venne dato da John Lennon (come riportato sulla copertina) al collezionista Dave Morrell in cambio di un nastro del gruppo tributo dei Beatles Yellow Matter Custard. Sull'album ci sono le firme di Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. Ci si aspetta di poter vendere il prestigioso cimelio per una cifra superiore ai 200.000 dollari.