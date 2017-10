Dopo che Bjork ha denunciato di essere stata molestata sessualmente da un regista danese e dopo che il regista danese - Lars Von Trier, che l’ha diretta nel suo ‘Dancer in the dark’ nel 2000 - ha respinto ogni accusa affiancato dal produttore del film Peter Aalbaek Jensen che ha dichiarato ‘A quanto mi ricordo eravamo noi le vittime. Quella donna era più forte di me, di Lars e di tutta la produzione’, ora a parlare è il manager della musicista e attrice islandese Derek Birkett.

Birkett ha pubblicato un messaggio via Facebook accusando Von Trier di ‘abuso fisico e verbale’ nei confronti di Bjork. Scrive Birkett: “Ho lavorato con Bjork per oltre 30 anni e non ho mai fatto una sola dichiarazione che riguardasse il nostro lavoro insieme, ma questa volta è diverso. Ho letto le bugie scritte da Lars e dal suo produttore Peter su Bjork e mi vedo costretto a dire la mia per ristabilire la verità. Negli ultimi 30 anni ‘Dancer in the dark’ è stata l’unica volta nella quale lei ha avuto problemi con un collega. Gli abusi fisici e verbali dei due sono continuati anche dopo che sia io che Björk abbiamo chiesto loro di smettere di comportarsi in questo modo. Björk ha portato a termine il film per rispetto per il cast e per quanti vi erano coinvolti. Mi sento costretto a pronunciarmi pubblicamente e con forza in sostegno a Björk per le terribili esperienze avute lavorando con Lars Von Trier e sottoscrivo quello che ha detto al 110%".

Il regista Lars Von Trier al momento non ha commentato queste dichiarazioni.

