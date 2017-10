Il nuovo album di Sam Smith verrà pubblicato il 3 novembre per Capitol Records e si intitolerà “The thrill of it all”, come già annunciato. Il cantautore è attualmente impegnato in tour promozionale in Europa (è stata appena annunciata la sua partecipazione come ospite ad X Factor in itala) - e in occasione dell'uscita presenterà il disco con un concerto in streaming su Apple Music.

Sempre per il servizio di streaming di Cupertino è stata preparata una produzione originale, un documentario dal titolo "On The Record: Sam Smith - The Thrill Of It All Available", visibile agli abbonati dallo stesso giorno di pubblicazione dell'album e conterrà versioni inedite delle canzoni e interviste al produttore Jimmy Napes con e agli ospiti dell'album di Timbaland, Malay, Jason “Poo Bear” Boyd e Stargate. Si può vedere il trailer qua.

Anche il concerto si svolgerà a Londra e verrà trasmesso in diretta. Qua tutte le informazioni