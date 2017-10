A seguito dei sold out già registrati per le date di dicembre (1 dicembre, Unipol Arena di Casalecchio di Reno- Bologna; 2 dicembre Mediolanum Forum Assago- Milano), tre nuovi appuntamenti arricchiscono il tour "60 years of music" del Maestro Ennio Morricone. il 6 marzo, a grande richiesta, si replica la data di Milano al MediolanumForum, e si aggiungono i concerti di Firenze (MandelaForum, 2 marzo) e Torino (Palalpitour, 4 marzo).

I biglietti sono in vendita su TicketOne.it e Dalessandroegalli.com

I concerti in Italia fanno parte di una tournée mondiale, che segna il sessantesimo anniversario come compositore e direttore d’orchestra e seguono

una serie di date europee che hanno portato il maestro a esibirsi davanti a circa 400.000 persone in 30 diverse città europee.

Parlando della tournée attualmente in corso, Morricone ha dichiarato di recente: