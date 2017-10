L’ex frontman degli Smiths ha condiviso "I Wish You Lonely" il secondo singolo del suo nuovo album in uscita, “Low In High School”, che sarà disponibile dal prossimo 17 novembre. La canzone segue “Spent The Day In Bed” - la prima anticipazione dell’ultima fatica di Morrissey - che è stato anche il primo tweet con cui l’artista ha fatto il suo ingresso ufficiale sul social network.

Morrissey ha già in più occasioni suonato dal vivo anche alcune altre delle canzoni presenti nel nuovo album.

Il tour a supporto di “Low in High School” prenderà il via il prossimo 31 ottobre dagli Stati Uniti, con una prima data a Portland.

Qui il lyric video di "I wish you lonely"

Qui la versione live di "I Wish You Lonely":