Tom Waits sta per ristampare le sue ultime pubblicazioni, quelle pubblicate dalla Epitaph/Anti da, "Mule Variations del '99 fino a "Bad as me" del 2011, ultimo album di inedit pubblicato dall'artista. Nell'annuncio sul sito, Waits ha annunciato di avere curato le ripubblicazioni assieme alla moglie Kathleen Brennan, e che uno dei sei dischi, "Real Gone" è stato mixato nuovamente.

Questi dischi interessati, da quando Tom Waits lasciò la Island per approdare appunto alla Epitaph/Anti

MULE VARIATIONS – 1999

ALICE – 2002

BLOOD MONEY – 2002

REAL GONE – 2004

GLITTER AND DOOM LIVE - 2009

BAD AS ME - 2011 - ANTI

"Bad As Me" verrà commercializzato il 10 novembre. Due settamane dopo i dischi gemelli del 2002 "Real Gone" e "Alice. il 1° dicembre arriva la ristampa del live "Glitter & Doom" mentre le "Mule Variation" arrivano il 15 dicembre. La raccolta di rarità "Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards" subirà lo stesso trattamento nel 2018.