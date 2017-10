Altro che politica: il rap/rocker di Detroit non passerà i prossimi mesi sui palchi a fare comizi, ma a promuovere dal vivo "Sweet Southern Sugar", il suo nuovo disco di inediti che verrà distribuito sui mercati a partire dal prossimo 3 novembre. Ideale seguito di "First Kiss" del 2015, l'album è stato anticipato dai singoli "Po-Dunk" e "Greatest Show On Earth", ai quali ha fatto seguito "Tennessee Mountain Top", il cui video è stato reso disponibile in streaming proprio in questi giorni:

Come confermato dallo stesso artista al conduttore radiofonico Howard Stern, le voci su una sua candidatura al Senato degli Stati Uniti come delegato del Michigan sono state fatte circolare ad arte per creare attenzione sul personaggio in vista della pubblicazione imminente: "Cazzo, no che non mi candiderò", ha spiegato Kid Rock a SiriusXM, "Chi l'avrebbe mai detto? Sto per pubblicare un disco. Mi state prendendo per il culo?".

Sobriamente battezzato "Greatest Show on Earth Tour 2018", il calendario di appuntamenti dal vivo confermato ad oggi dallo staff del cantante prevede date nei soli Stati Uniti a partire dal prossimo 11 novembre fino a inizio aprile: eventuali date europee verranno comunicate prossimamente.