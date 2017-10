Oggi è stata presentata alla stampa la parte dal vivo dell'undicesima edizione di X Factor (qua il resoconto della conferenza stampa "incendiaria" ) Tra le novità, già annunciate a settembre, l'aumento degli inediti dei concorrenti: saranno anticipati alla quinta puntata e saranno otto inediti, uno per ogni concorrente ancora in gara.

In conferenza stampa sul tema, è intervenuto Manuel Agnelli, raccontando la difficoltà nel trovare canzoni nuove per i suoi concorrenti, l'anno scorso:

L'anno scorso abbiamo fatto fatica a trovare gli inediti per i nostri ragazzi, dopo lo show. Capisco che gli autori li tengano per i big, fare l’autore è un mestiere come un altro. Ma è sbagliato non investire sui giovani.

Mara Maionchi elabora, in seguito ad una domanda: "Gli autori sono fondamentali nella vita degli artisti, che sia un individuo, o un gruppo di lavoro. Dobbiamo cercare le canzoni non gli autori". Levante "Dobbiamo dare una possibilità ai giovani autori, non solo quelli affermati: penso alla scuola torinese che conosco bene, gente come Bianco". Fedez: "Non esiste l'autore per tutti, esiste l'autore che va bene per un artista. Io ho sviluppato un mio metodo: seguiro personalmente un inedito, e seguirò le sessioni per la scelta degli inediti".

Come saranno gli inediti quest'anno? Tra poche settimane avremo il responso.