Riparte questo giovedì 26 ottobre la parte live di X Factor. Lo show è stato presentato questa mattina nella X Factor Arena (ovvero l’ex teatro Linear Ciak, riadattato come già l’anno scorso), con i giudici, i 12 concorrenti e i vertici di Sky.

L’apertura della conferenza stampa le fiamme della scenografia ad uso dei giornalisti - con una parte laterale che va a fuoco e va spenta con estintori. Una “messa in scena incendiaria”, scherzano quelli della produzione, dissumulando l'imbarazzo

"Efetti speciali" a parte ci tiene subito ribadire la linea di narrazione già presentata alle presentazione delle audizioni: “Anche al live vogliamo dare un messaggio sociale”, dice Nils Hartmann, che annuncia per la prima puntata le cubane Ibey a raccontare la situazione femminile. Sullo stesso tema, Levante presenterà il nuovo singolo "Gesù cristo sono io" (tra poco anche l'annuncio di un tour teatrale per il 2018).

Capitolo ospiti: è quello più rilevante, dal punto di vista musicale. Tre dei giudici canteranno in puntata Levante, Agnelli con gli Afterhours e Carmen Consoli e Fedez con J-Ax. Tra gli italiani sono previsti Negramaro, Michele Bravi, Francesca Michelin e tra gli stranieri previsti Dua Lipa, Noel Gallagher, Harry Styles, appunto Ibey e Sam Smith.

Confermato Tommassini come direttore artistico, mentre per la parte musicale i producer, coordinati dal direttore musicale Fabrizio Ferragguzzi, sono Fausto Cogliati (Fedez), Rodrigo d’Erasmo (Agnelli), Ioska Versari (Mara Maionchi) e Antonio Filippelli (Levante). Vocal coach sono Paola Folli, Rossana Casale e Caterina Speranza. Finale il 14 dicembre al Forum di Assago, e dopo ogni puntata Strafactor dal vivo con Elio, Drusilla Four e Jake La Furia, guidati da Daniela Collu.

La produzione ci tiene anche a ribadire le scelte didascalie delle categorie dei giudici (“Abbiamo voluto tenerli nella loro zona di confort, e hanno fatto delle scelte particolari”) e il livello dei concorrenti dei live, rivelati giovedì scorso. Questi i concorrenti, rivelati la settimana scorsa:

Fedez, Under uomini: Samuel Storm, Gabriele Esposito, Lorenzo Bonamano

Mara Maionchi, Over 25: Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, Andrea Radice

Levante, Under donne: Rita Bellanza, Virginia Perbellini, Camille Cabaltera.

Manuel Agnelli, gruppi: Ros, Sem & Stenn, Maneskin

Quest’anno, come già annunciato, gli inediti saranno anticipati alla quinta puntata: 8, uno per ogni concorrente ancora in gara. Tra le dichiarazioni dei giudici e del conduttore Cattelan si staglia quella di Manuel Agnelli: "L'anno scorso abbiamo fatto fatica a trovare gli inediti per i nostri ragazzi, dopo lo show. Capisco che gli autori li tengano per i big, fare l’autore è un mestiere come un altro. Ma è sbagliato non investire sui giovani. Quest’anno sono contento perché abbiamo trovato ottimi inediti."

Mara Maionchi elabora, in seguito: “Gli autori sono fondamentali nella vita degli artisti, che sia un individuo, o un gruppo di lavoro. Dobbiamo cercare le canzoni non gli autori”. Levante “Dobbiamo dare una possibilità ai giovani autori, non solo quelli affermati: penso alla scuola torinese che conosco bene, gente come Bianco”. Fedez: “Non esiste l’autore per tutti, esiste l’autore che va bene per un artista. Io ho sviluppato un mio metodo: seguirò personalmente un inedito e seguirò le sessioni per la scelta degli inediti”.

Finale della conferenza stampa scoppiettante (solo a parole) tra Fedez e Mara Maionchi: un giornalista chiede della valorizzazione della scelta dell'italiano nelle canzoni. Fedez: "Vorrei ricordarvi che i singoli più di successo di X Factor sono in inglese". E Mara, sensibile al tema, lo riprende: "Del periodo Sky! Dimentichi il pezzo di Giusy Ferreri scritto da Tiziano Ferro e Casalino!. E allora!". E poi gli fa il gesto dell'ombrello