Gli U2, impegnati in tour in Brasile, sono stati ospiti, domenica sera, della trasmissione televisiva brasiliana Fantastico condotta da Alvato Pereira Junior per promuovere il loro prossimo album “Songs of experience” e si sono esibiti in acustico.

La band irlandese ha suonato avendo alle proprie spalle lo skyline della città di San Paolo. I quattro non hanno proposto alcuna delle loro nuove canzoni, bensì "Ordinary love". Brano che venne scritto nel 2013 per la colonna sonora del biopic “Mandela: long walk to freedom”.