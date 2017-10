Questa sera i Queens of the Stone Age si esibiranno al prestigioso Madison Square Garden di New York, la band guidata da Josh Homme presenterà le canzoni del loro settimo e ultimo album “Villains” pubblicato lo scorso mese di agosto.

Per creare una maggiore attesa intorno all’evento la band ha pensato bene di nascondere alcuni biglietti del concerto nella linea Q della metropolitana newyorchese. Come riporta il Gothamist, alcune buste contenenti alcuni biglietti per il loro live sono state nascoste in concomitanza delle fermate di 57th Street/7th Avenue, 14th Street-Union Square e Canal Street/Broadway. Il tutto è confermato dai canali social della Matador Records, l’etichetta della band. Chiaramente chi troverà queste buste potrà entrare al Madison Square Garden senza spendere un dollaro.

#villains 🚇 service change #msg A post shared by Matador Records (@matadorrecords) on Oct 22, 2017 at 11:57pm PDT

service change on the Q line... read carefully. #msg tomorrow A post shared by Matador Records (@matadorrecords) on Oct 23, 2017 at 1:11am PDT