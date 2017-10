In un'intervista concessa al Sunday Times Sam Smith ha parlato - tra le altre cose - anche di aspetti inediti della sua sessualità.

Il cantante britannico, che nella primavera del 2014 ha fatto coming out e che nel video del singolo "Lay me down" immaginava di sposare il suo compagno, ha raccontato che i miti della sua infanzia erano Marilyn Monroe e Boy George:

"Le persone non lo sanno, ma quando avevo 17 anni ho cominciato a essere ossessionato da Boy George e Marilyn. C'è stato un momento nella mia vita in cui io non possedevo abiti maschili. Mi truccavo tutti i giorni per andare a scuola, indossavo i leggins, le Dr Martens e cappotti di pelliccia enormi. È andata avanti così per due anni, due anni e mezzo".

"Mi sento tanto donna quando uomo".

Sam Smith ha poi aggiunto:

A tre anni di distanza dall'uscita del suo album d'esordio, "In the lonely hour", il prossimo 3 novembre Sam Smith spedirà nei negozi il suo nuovo disco: intitolato "The thrill of it all", l'album è stato anticipato dal singolo "Too good at goodbyes".