Billy Corgan è stato ospite di "CBS This Morning", lo scorso sabato. Da poco tornato sulle scene discografiche con un nuovo album solista, il frontman degli Smashing Pumpkins ha suonato di fronte alle telecamere del programma mattutino della tv americana alcuni pezzi del disco e si è poi lasciato intervistare dal presentatore.

Corgan ha proposto in versione chitarra e voce tre brani estratti da "Ogilala": "Aeronaut", "The long goodbye" e "To Sheila". Ecco, qui sotto, i video:

Durante l'intervista a "CBS This Morning" Billy Corgan ha parlato - tra le altre cose - del suo rapporto con maniaci della cospirazione come Alex Jones, che lo scorso anno aveva ospitato il frontman degli Smashing Pumpkins in una puntata del programma radiofonico sulle teorie del complotto da lui condotto , "Info wars".

In quell'intervista, che si era svolta pochi giorni dopo uno scontro a Portland tra i supporter e i detrattori dell'allora candidato presidente statunitense Donald Trump (un transgender comunista aveva sputato in faccia ad un fan del magnate), Corgan aveva parlato della tendenza al "politicamente corretto" negli Stati Uniti, aveva definito i liberali progressisti "guerrieri della giustizia sociale" e aveva paragonato la "generazione hashtag" ai maoisti e al Ku Klux Klan.

A "CBS This Morning" il musicista ha detto: