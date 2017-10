I Foo Fighters hanno aggiunto altre date al calendario del tour in supporto al loro ultimo album, "Concrete and gold", e tra queste ce ne sono alcune in Europa.

Dave Grohl e soci hanno annunciato che all'inizio di giugno suoneranno in Svezia (Göteborg, 5 giugno), in Belgio (Antwerp, 11 giugno) e in Svizzera (Berna, 13 giugno): i tre concerti vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati nel Regno Unito, che vedranno la band esibirsi all'Ethiad Stadium di Manchester e allo Stadium di Londra rispettivamente il 19 e il 22-23 giugno 2018.

Non sono previsti, al momento, concerti in Italia: ma il calendario del tour è in continuo aggiornamento e non è da escludersi un annuncio a sorpresa.

i Foo Fighters non suonano nel nostro paese da due anni: l'ultimo concerto italiano del gruppo guidato da Dave Grohl risale al novembre del 2015. Negli scorsi mesi si era parlato di una possibile partecipazione del gruppo a festival estivi come il Rock in Roma, gli i-Days e il Lucca Summer Festival, ma alla fine i fan italiani della band sono rimasti a bocca asciutta.

Lo scorso agosto, a proposito di un'eventuale partecipazione del gruppo al Rock in Roma 2018, la manifestazione ospitata ogni estate dall'Ippodromo delle Capannelle, appena fuori dalla Capitale, l'organizzatore Max Bucci aveva detto: "Non penso saranno in tour in quel periodo, quindi per ora mi sento di smentire".

Ma l'annuncio del prolungamento del tour di "Concrete and gold" riaccende ora le speranze dei fan italiani dei Foo Fighters sul possibile ritorno della band in Italia nell'estate 2018.