Frutto di un lavoro a quattro mani con Ivano Fossati, “Anime Salve” di Fabrizio De André è l’ultimo viaggio nei territori che il cantautore genovese conosce meglio e ama di più. I reietti, gli umili e gli emarginati sono, ancora una volta, i protagonisti di questi brani in cui è particolarmente vivace la sperimentazione letteraria: si passa dai cori in portoghese di “Prinçesa” a quelli in genovese di “Dolcenera”, dalla lingua rom di “Khorakhané” al termine sardo “Disamistade”.

Alla sperimentazione letteraria si affianca anche quella musicale, con una ricerca di ritmi e sonorità che spaziano dal Sudamerica ai Balcani, regalandoci una reinterpretazione unica della tradizione cantautorale italiana.

Pubblicato:

1996, BMG Ricordi

Stato culturale:

Fabrizio De André ci lascia con un disco che lui stesso definisce un “elogio della solitudine”, una sorta di dedica agli spiriti solitari. Nel corso dell’ultimo tour, il cantautore genovese vuole sottolineare, inoltre, la centralità del concetto di libertà: “sembrerebbe che il disco si rivolga soltanto alle minoranze emarginate, ma credo che questo sia riduttivo. Io credo che queste persone o questi gruppi di persone, difendendo il loro diritto di assomigliare a se stessi, difendano soprattutto la loro libertà. Quindi penso che “Anime Salve” sia un disco, soprattutto, sulla libertà”.

La produzione:

“Anime Salve”, scritto insieme a Ivano Fossati, resta un indiscutibile gioiello di raffinatezza e sperimentazione nel panorama della musica italiana, sia per la ricerca di nuove sonorità da mescolare alla nostra tradizione cantautorale sia per la bellezza degli arrangiamenti che caratterizzano i singoli brani.

Doveroso segnalare la presenza di Naco (alias Giuseppe Bonaccorso) - scomparso pochi mesi prima della pubblicazione del disco per un incidente stradale - che, con le sue percussioni, contribuì a plasmare le sonorità dell’intero disco.

La canzone fondamentale:

De André va al cuore dell’emarginazione già nella canzone di apertura. “Prinçesa” è la storia cruda e poetica di Fernandinho, transessuale brasiliano, che abbandona “l’infanzia contadina” per andare “a correggere la fortuna”. Faber dipinge in maniera forte e commovente la vita, i desideri e i tormenti di Fernandinho, accompagnandoci in questo viaggio dal Sudamerica a Milano anche attraverso le sonorità del brano, il vociare di strada e le risate nella parte introduttiva e i cori in portoghese in chiusura.

La tracklist:

01. Prinçesa

02. Khorakhané (A forza di essere vento)

03. Anime salve

04. Dolcenera

05. Le acciughe fanno il pallone

06. Disamistade

07. Â cúmba

08. Ho visto Nina volare

09. Smisurata preghiera