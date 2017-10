Il cantautore pugliese Stefano Cece ha eseguito per Rockol la versione #Nofilter della sua “L'amore non basta”, singolo che anticipa il suo album di debutto – intitolato “Cece” - in uscite alla fine di questo mese di ottobre.

“Volevo far entrare Rockol e i suoi utenti nella mia quotidianità attraverso qualcosa di semplice ma profondo”, ci ha spiegato l'artista: “Ecco perché ho scelto la cucina di casa dei miei: non esiste luogo più intimo di quello nel quale si condivide il cibo con i propri cari. Il brano nasce da una frase che sento molte volte quando sono in giro, 'L'Amore non basta', una affermazione tanto forte quanto veritiera. Ad un certo punto, infatti, dobbiamo metterci la volontà e l'impegno oppure tutto svanisce”.