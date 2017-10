Michele Bravi ha annunciato le date del tour a supporto del suo ultimo lavoro, “Anime di Carta”, che partirà il prossimo 3 novembre dall’Obihall di Firenze, per chiudersi il 19 novembre con la data del Teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino. Come hanno fatto sapere sui social tanto Michele Bravi quanto l’artista interessata, l’”Anime di Carta Tour - Nuove Pagine” avrà come ospite speciale Federica Abbate, che accompagnerà la giovanissima voce di “Il Diario degli Errori” in tutte le tappe della tournèe.

Ora è ufficiale! Sono felicissima di dirvi che accompagnerò il mio amico @michele_bravi nel suo fantastico #NuovePagineTour 🌻🌸🌷🌼💙 pic.twitter.com/DYhJuzLv5w — Federica Abbate (@federicabbateof) October 23, 2017

La 26enne cantante milanese, che ha messo la firma a brani come “Roma-Bangkok”, ha debuttato lo scorso settembre come cantautrice con la canzone “Fiori sui Balconi”.

Le date del tour:

3 novembre 2017 - Obihall, Firenze

4 novembre 2017 - Gran Teatro Geox, Padova

5 novembre 2017 - Fabrique, Milano

10 novembre 2017 - Atlantico Live, Roma

11 novembre 2017 - Casa della Musica, Napoli

12 novembre 2017 - Demodè Club, Bari

16 novembre 2017 - Afterlife, Perugia

17 novembre 2017 - Estragon, Bologna

19 novembre 2017 - Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)