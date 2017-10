La band di Adam Granduciel ha scelto la città che a Neil Young ha dato i natali, Toronto, per rendere omaggio al cantautore canadese e lo ha fatto esibendosi nella cover di “Like a Hurricane”, dal nono album di Neil Young, "American Stars ‘n Bars" (1977), disco che fino al 2003 non era mai stato convertito in compact disc per volere dello stesso musicista, preoccupato per la resa su digitale.

I War on Drugs sono attualmente impegnati nel tour che segue il loro ultimo lavoro, “A Deeper Understanding”. L’appuntamento italiano del tour è il prossimo 18 novembre al Fabrique, Milano, unica tappa del gruppo nella penisola.