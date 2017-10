Every day is a vinil day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile.

Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

Oggi a Radio Capital si parla di FABRIZIO DE ANDRÉ - Anime Salve

questi i dischi del mese di ottobre: tutte le news e le recensioni qua

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO – Io Sono Nato Libero

DAFT PUNK - Random Access Memories

FABRIZIO DE ANDRÉ - Anime Salve

FRANCESCO DE GREGORI - Donna Cannone

LOU REED - Live In Italy

SIMON AND GARFUNKEL - The Concert In Central Park

RENATO ZERO - Trapezio

LUCIO BATTISTI - Masters

EDOARDO BENNATO - Burattino Senza Fili