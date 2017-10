Ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ma anche alcune ballad intime e delicate: il mondo racchiuso nel primo omonimo album di Thomas. Il cantante emerso ad "Amici" lo presenta con una Album Story su TIMmusic: "Questo disco racchiude tutti i colori e le sfumature di quella che è la mia visione di musica; ho sviluppato suoni che traggono spunto dalle radici soul, funky, RnB. Nonostante ogni brano abbia un colore diverso, sono comunque tutti legati tra loro dal filo della mia personalità e “È un attimo” è il brano che apre il disco perché penso che dia l’idea di questo filo", spiega il giovane artista.

“Il sole alla finestra” è un brano che parla di ricordi, del fatto che ogni tanto facciano male e di come sia difficile liberarsene. La forza per andare avanti è possibile trovarla solo in se stessi, bisogna convincersi che non si può tornare indietro ma solo andare avanti. “Colori e sogni” è invece un pezzo molto particolare perché tra i brani che mi è hanno proposto è stato uno dei primi a colpirmi. Mi piaceva molto questa sonorità un po’ sognante, un po’ magica, elettronica, molto internazionale. È una canzone che parla proprio di colori, di sogni creati da questa musa che può essere la musica, una ragazza… ognuno può viverla come vuole perché fa proprio volare in mezzo ad un mondo di colori e di immaginazione".

"Per me la danza e il canto sono un tutt’uno, fanno parte di me ed è importante che si muovano in armonia. La stessa cosa si riflette nella scelta dei brani, nella scrittura; anche nei brani più lenti, anche nelle ballad c’è un’energia che si muove", continua Thomas. "Dal momento che mi ispiro tanto al mood internazionale, con 'Something Wrong' ho voluto provare come mi stava addosso un brano in inglese. Il risultato è stato un bell’esperimento e spero che piaccia anche tanto alla gente". E su "Oasi" penso che l’oasi possa essere il posto dove ognuno si sente speciale e a suo agio. La mia oasi potrebbe essere il palco, nel senso che l’oasi per me è un posto magico, un posto dove si va oltre la realtà, oltre le regole, oltre i pensieri. Un luogo dove posso sprigionare la mia musica. “Sheela”, invece è il primo brano che ho scritto, prima ancora di entrare ad Amici. È una canzone che parla di un’odierna musa della musica che gioca con me; è molto focosa, molto passionale, provocante che gioca con i miei sentimenti e con il mio animo, ma nello stesso tempo mi piace questo movimento che crea in me".