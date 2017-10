Una fonte del quotidiano britannico Sun ha riferito di un'offerta pari a 20 milioni di sterline fatta alla cantante londinese per un anno di permanenza ed esibizioni presso un hotel di Las Vegas.

L'enorme somma sarebbe stata offerta da uno degli hotel più lussuosi attivi nella Mecca dell'azzardo a stelle e strisce, il Wynn, che sta cercando di assicurarsi la cantante britannica per un periodo di dodici mesi al costo di 380 mila sterline a spettacolo. Non sarebbe la prima volta che grandi star della musica mondiale si esibiscono per un lungo periodo negli hotel di Las Vegas, che negli ultimi anni hanno ospitato le residency di - tra le altre - Mariah Carey, Britney Spears e Celine Dion.

Al momento non è chiaro se la cantante inlgese abbia accettato o meno. Adele è stata costretta a cancellare gli ultimi concerti del tour 2017 per un problema alle corde vocali. Tuttavia, un impegno così ingombrante pare poco compatibile con la nota ritrosia della diva pop londinese nei confronti delle maratone dal vivo: già lo scorso marzo, prima ancora della défaillance che la obbligò a cancellare i due concerti allo stadio di Wembley, la cantante ventilò l'ipotesi di ritirarsi per lungo tempo dai palcoscenici. Eventualità, questa, che Adele ribadì al termine del tour di "25".

Nonostante tutto, sempre il Sun - all'inizio dello scorso settembre - riferì di una trattativa intavolata dal management dell'artista con l'impresario Cameron Mackintosh, uno dei re del West End londinese, per inserire Adele nel cast di un nuovo adattamento cinematografico del musical "Oliver", nel quale la voce di "Hello" potrebbe interpretare Nancy, la fidanzata del "cattivo" Bill Sykes: impegno, quest'ultimo, che - se destinato a concretizzarsi - confliggerebbe temporalmente con l'ipotesi di residency annunciata nelle ultime ore dalla stessa testata.