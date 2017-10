Si è svolta la sera del 22 ottobre 2017 presso il Kennedy Center di Whashington, la cerimonia di premiazione del “Mark Twain prize for American humour”, onorificenza istituita nel 1998 con lo scopo di premiare chi, nel mondo dello spettacolo e non, si è distinto per aver contribuito in modo significativo allo “Humor Americano”.

Il vincitore di quest’anno è stato David Letterman, produttore televisivo e comico statunitense, celebre per il suo David Letterman Show. Tra gli ospiti della serata c’era anche Eddie Vedder che ha suonato come tributo a Letterman la cover di “Keep Me in Your Heart”, celebre brano del musicista americano Warren Zevon.

Eddie Vedder ha così potuto ricambiare il favore a Letterman che lo scorso aprile aveva introdotto i Pearl Jam nella Rock & Roll Hall of Fame: